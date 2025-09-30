Joel Ordóñez jugó 89 minutos en la derrota de Brujas ante Atalanta por la Champions League

Mario Pasalic, de Atalanta, celebra su gol ante Brujas de Bélgica. Al fondo, desconsolado, el defensa ecuatoriano Joel Ordóñez, en el partido jugado este 30 de septiembre.

Atalanta remontó ese martes 30 de septiembre del 2025 al Brujas (2-1), en la segunda jornada de Champions League. El defensor ecuatoriano Joel Ordóñez fue titular durante 89 minutos en el juego.

La victoria de los italianos fue una 'venganza' tras la eliminación de la pasada campaña en dieciseisavos de final de la Champions League. La figura de la jornada fue el croata Mario Pasalic, goleador en el último suspiro para amarrar el triunfo.

Ordóñez jugó el partido hasta los 89 minutos, cuando fue reemplazado por el exdefensor de Liga de Quito, Zaid Romero. El cuadro belga se puso adelante en el marcador con un tanto de Christos Zolis, a los 38 minutos.

Lazar Samardžić convirtió de penal, a los 74'. El gol cambió el duelo. Los belgas pudieron marcar el segundo en la jugada inmediata, pero el Atalanta italiano empezó a hundir al Brujas.

Cada vez más cerca del área, cada vez sacando más centros laterales y forzando cada vez más saques de esquina. Hasta que, a tres minutos del final, emergió de nuevo la figura de Pasalic, poderosa en el juego aéreo, para culminar la remontada, su venganza personal ante el Brujas tras la eliminación de la pasada campaña arruinando su invicto para, además, dar un gran salto en la tabla general.

En la próxima fecha, el 22 de octubre, el club Brujas visitará al poderoso Bayern Múnich, en el Allianz Arena.