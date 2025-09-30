Fechas y horarios de los partidos de Dragonas IDV en la Copa Libertadores femenina 2025

Evelyn Burgos, jugadora de Dragonas Independiente del Valle, celebra la obtención del título nacional. El equipo representa a Ecuador en la Libertadores.

Dragonas Independiente del Valle será el único representante de Ecuador en la Copa Libertadores femenina 2025. El torneo regional se jugará desde el 2 hasta el 18 de octubre, con la presencia de 16 equipos de 10 países de Sudamérica.

Dragonas logró su segundo título de la competición nacional tras vencer, el domingo 21 de septiembre a Guerreras Albas, en el estadio Rodrigo Paz. El equipo se enfrentará con Corinthians, de Brasil; Always Ready de Bolivia e Independiente Santa Fe de Colombia, en el grupo A de la Libertadores.

El jueves 2 de octubre del 2025, Dragonas se medirá con el poderoso equipo de Corinthians de Brasil. El 'Timao' aparece como el gran favorito para imponerse en la competencia que se disputa en Argentina.

El partido Corinthians vs. Dragonas Independiente del Valle se jugará desde las 14:00, en el estadio Florencio Sola en Banfield. ¿Dónde ver el partido? En el canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores.

El domingo 5 de octubre, Dragonas chocará con Independiente Santa Fe, a las 18:00 de Ecuador. La participación en la primera fase del torneo terminará con el partido entre IDV y Always Ready , que se jugará el miércoles 8, a las 18:00.