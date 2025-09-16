Mikel Arteta y el gran elogio a Piero Hincapié, tras su debut con Arsenal en Champions League

Piero Hincapié controla el balón en el partido entre Arsenal y Athletic de Bilbao. Los 'gunners' se impusieron por 2-0 en la Champions League.

Piero Hincapié debutó con Arsenal en la Champions League. El defensa ecuatoriano ingresó en los últimos seis minutos del partido entre los 'gunners' y el Athletic de Bilbao, jugado en España, el 16 de septiembre del 2025.

Luego del partido, el técnico español del Arsenal, Mikel Arteta, destacó la entrega y el talento del ecuatoriano. Hincapié jugó seis minutos, los últimos del compromiso. Reemplazó en su puesto al italiano Ricardo Calafiori.

El seleccionado nacional actuó como lateral izquierdo y mostró energía y combatividad en el momento de encarar los duelos. Arsenal se impuso por 2-0 y Arteta puso de ejemplo al tricolor respecto a cómo afrontar un juego entrando desde la banca.

Miren a Piero Hincapié: jugó seis minutos y quizás fueron los seis mejores minutos de su carrera. Esa es la mentalidad Piero Hincapié/ defensa central de Arsenal

Hincapié se incorporó a los trabajos del Arsenal, el 10 de septiembre, tras jugar con la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas. El sábado 13 estuvo en la banca de suplentes, en el partido por Premier League, ante Nottingham Forrest. Y, finalmente, el 16 de septiembre, debutó con los 'gunners'.