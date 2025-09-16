Conozca cuáles son los partidos de la fecha 29 del Campeonato que tendrán horario unificado

Universidad Católica visitará a Liga de Quito, mientras que Delfín será local ante Técnico Universitario, en la fecha 29 del Campeonato.

La fecha 29 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol tendrá partidos unificados para la definición del hexagonal del título y del cuadrangular del descenso. Así lo decidió la Liga Pro, que definió los horarios para el sábado 20 y domingo 21 de septiembre del 2025.

El sábado 20 de septiembre se definirán los partidos que involucran a los equipos ubicados en los últimos puestos. A las 16:30, Delfín recibirá a Técnico Universitario, en el estadio Jocay. En el mismo horario, otro de los dos implicados en el descenso: Vinotinto vs. Manta, en el estadio Atahualpa.

El juego entre Mushuc Runa vs. Independiente del Valle también se jugará, el sábado 20 de septiembre, a las 14:00. El 'Ponchito' ya confirmó su presencia en el cuadrangular del no descenso, mientras que IDV ya aseguró su puesto como el mejor del torneo e irá al hexagonal por el título.

Los partidos de la fecha 29 del Campeonato ecuatoriano. Habrá partidos unificados en las jornadas del sábado 20 y domingo 21 de septiembre. LigaPro

En tanto, en la tarde del domingo 21 se jugarán los partidos de los equipos implicados en la pugna por ingresar al hexagonal final que define al campeón y a los clasificados a la Copa Libertadores del 2026.

Liga de Quito se medirá con Universidad Católica, a las 16:00. A la misma hora, Aucas chocará con Orense, Deportivo Cuenca con Barcelona, Macará con Libertad y Emelec ante El Nacional.