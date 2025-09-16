Liga vs Sao Paulo: los jugadores albos prometen intensidad en el primer juego de cuartos de final

Fernando Cornejo domina el esférico ante la mirada de Gabriel Villamil, en el Centro de Alto Rendimiento Edgardo Bauza de Pomasqui.

Liga de Quito se apresta a vivir otra jornada copera. El jueves 18 de septiembre del 2025, el cuadro albo se enfrentará con Sao Paulo, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2025.

Los universitarios juegan ante Sao Paulo desde las 17:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La vuelta se disputará el jueves 25 de septiembre, en el Morumbí, la casa del cuadro paulista, dirigido por el argentino Hernán Jorge Crespo.

En la jornada del martes 16 de septiembre, el defensa Gian Allala y el volante Fernando Cornejo dieron pistas de cómo se están preparando los albos para el partido. El mediocampista araucano dijo que una de las claves del partido será mostrar intensidad y presión alta desde el inicio del compromiso.

Allala, por su parte, dijo que en estas instancias de Copa Libertadores, son importantes los detalles pequeños. "Estamos analizando cómo juega el Sao Paulo. Sabemos que la construcción del juego inicia desde el fondo de la cancha. Hay que presionar desde la salida del balón".

Los universitarios esperan sacar una ventaja que les permita viajar con tranquilidad a Brasil, para el compromiso de vuelta. De acuerdo con Cornejo, el duelo con Sao Paulo será una lucha permanente por el balón. "Tenemos que controlar las acciones y mantenermos concentrados e intensos, como lo hicimos ante Botafogo.

Para este partido, la Conmebol designó una terna argentina: Yael Falcón será el árbitro central del compromiso. El experimentado réferi estará acompañado por Facundo Rodríguez, como asistente 1 y Jorge Savorani, como asistente dos.