Moisés Caicedo anota su primer gol en Champions League; Chelsea golea al Ajax

Moisés Caicedo se bautiza como goleador en la Champions League. En la jornada del 22 de octubre del 2025, el volante ecuatoriano convirtió a los 27 minutos para Chelsea, en el partido ante Ajax, válido por la tercera fecha del torneo. Los 'blues' se impusieron por un contundente 5-1.

Caicedo se internó por la derecha en el ataque del Chelsea y ensayó un remate que hizo imposible la estirada del golero Remko Pasveer. El tanto fue el segundo del Chelsea, que logró seis puntos, tras su gran exhibición.

'Niño Moi' se suma al grupo de tricolores que marcaron en Champions como: Luis Antonio Valencia (seis goles), Christian Noboa (6), Edison Méndez (1), Cristian Ramírez (1), Felipe Caicedo (1), Piero Hincapié (1) y Willian Pacho (1)

Moisés Caicedo celebra su primer gol en Champions League ante Ajax. Ocurrió el miércoles 22 de octubre del 2025. AFP

Moisés Caicedo fue sustituido en el segundo tiempo. A los 50 minutos fue reemplazado por Josh Acheampong. El cuerpo técnico de Chelsea quiere cuidar al futbolista, que ha sufrido dolores musculares en las últimas semanas.

Los goles de Chelsea fueron de Marc Guiu, a los 18 minutos; de Moisés Caicedo, a los 27'; Enzo Fernández y Estevao, marcaron de penal, a los 45 y 45+6', respectivamente. Tyrique George, a los 48' puso el quinto. Descontó para Ajax, el delantero Wout Weghorst, a los 33 minutos.