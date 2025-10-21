Willian Pacho anota su primer gol con PSG en la Champions League ante Bayer Leverkusen

Willian Pacho es titular en el PSG. El equipo francés inicia la defensa de la corona de la Champions ante el Atalanta.

Willian Pacho convirtió su primer gol con la camiseta del PSG. El zaguero ecuatoriano anotó a los siete minutos del partido en el que el equipo parisino visitó a Bayer Leverkusen, por la tercera fecha de la Champions League.

El martes 21 de octubre del 2025, 'Pachito' se internó en el área a los siete minutos y con un certero cabezazo venció la portería de Mark Flekkeen para convertir su primeran anotación en el torneo de clubes más importante del mundo.

El PSG es monarca de la Champions League y Pacho jugó todos los partidos de la edición 2024-2025, siendo figura relevante.

