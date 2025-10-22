Liga de Quito vs Palmeiras: la jugosa cantidad de dinero que recibió la 'U' en la Libertadores

Lisandro Alzugaray celebra su gol ante Botafogo, en los octavos de final de la Copa Libertadores. La 'U' recibirá a Palmeiras, por las semifinales del torneo continental.

Liga Deportiva Universitaria tiene un exitoso año deportivo, pero también económico. Los albos volvieron a jugar una semifinal de la Copa Libertadores, después de su consagración en el 2008. La gran campaña deportiva trajo consigo un importante éxito financiero.

Conmebol estableció una tabla de jugosos premios para los equipos participantes. Los incentivos van creciendo, acorde al avance del equipo en las distintas rondas de competición. En total, los albos han recibido USD 9 240 000.

¿Cómo se desagrega la cifra? USD 3 000 000 por jugar la fase de grupos. Luego, se hizo con un bono de USD 330 000 por ganar tres partidos de dicha etapa. Clasificarse a octavos de final, le entregó USD 1 250 000. Luego, en los cuartos de final, el premio ascendió a USD 1 700 000 y en semifinales, USD 2 300 000.

¿Cuánto dinero han ganado los otros semifinalistas del torneo continental? Palmeiras, el rival de los universitarios, en la antesala a la final, acumula USD 10 230 000. En cambio, Racing Club de Argentina ha ganado USD 9 570 000.

Gonzalo Plata disputa el esférico con el defensor argentino, Facundo Rodríguez, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. AFP

Flamengo, equipo en el que milita el ecuatoriano Gonzalo Plata y rival de Racing Club en la otra llave semifinal, recibió USD 9 240 000.

En caso de acceder a la final, ¿cuánta plata recibirá Liga? Si la pierde, el botín es de USD 7 millones, pero si alcanza la gloria eterna, el botín es de USD 24 millones.