Odegaard le da el triunfo al Arsenal en su visita al Nápoles; Piero Hincapié fue titular

El defensa ecuatoriano del Arsenal, Piero Hincapié (n.º 5), golpea el balón durante el partido de fútbol de la fase de liga de la UEFA Champions League (jornada 1) entre el Nápoles y el Arsenal

El Arsenal, finalista de la pasada edición, arrancó este miércoles la nueva Liga de Campeones de Europa con un triunfo, en un desplazamiento delicado, por 1-0 ante el Nápoles en el estadio Diego Maradona, en la primera jornada de la competición.

Los 'Gunners' dominaron el juego ante un Nápoles tímido y desacertado pero que resistió con el 0-0 hasta casi la recta final: en el 75', el noruego Martin Odegaard rompió la igualdad y firmó un tanto que valió tres puntos.

"Necesitamos jugadores con su mentalidad, sus ganas de marcar la diferencia y asumir riesgos. Desde el inicio de la temporada se pone cada vez más en posiciones decisivas y su gol de esta noche es increíble", celebró el entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta.

Su equipo tuvo buenas ocasiones en la recta final para sentenciar, pero sin acierto, y tuvo que sufrir hasta el pitido final.

El Arsenal deslumbró la pasada campaña en la fase regular de la Champions, con un pleno de ocho triunfos en ocho partidos disputados.

Encadena ahora un decimotercer triunfo seguido en una fase de grupos de la principal competición continental de clubes.

En la segunda fecha, el campeón de Inglaterra recibirá a mediados de octubre en Londres al Lille, mientras que el Nápoles visitará al Villarreal, un equipo que también fue derrotado en esta primera jornada, 3-2 por el Borussia Dortmund el martes.

El Nápoles, con su nuevo entrenador Massimiliano Allegri, no está funcionando en este inicio de curso y sufrió su tercer revés en cuatro partidos.

A ello se sumó además que su arquero, Alex Meret, fue cambiado por lesión en el descanso, dejando su lugar a Vanja Milinkovic-Savic.