Palmeiras vence a Liga de Quito 1-0 por la ida de cuartos de final y la serie se resolverá en Quito 

Copa Libertadores - Cuartos de final - primera pierna - Palmeiras contra LDU Quito - Nubank Parque, Sao Paulo, Brasil - 9 de septiembre de 2026 Vitor Roque de Palmeiras en acción con Ricardo Ade

Palmeiras dio el primer golpe en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 tras vencer 1-0 a Liga de Quito en la ida. El conjunto brasileño aprovechó su localía para conseguir un resultado favorable que le permite encarar con ventaja la definición de la llave.

Desde los minutos iniciales, el elenco local buscó imponer las condiciones del juego mediante la posesión del balón y la presión en territorio contrario. Por su parte, la escuadra ecuatoriana intentó sostener la estructura defensiva y salir con transiciones rápidas para generar peligro en el área rival.

La apertura del marcador llegó a los 25 minutos de la primera mitad por obra de Agustín Giay. El jugador del 'Verdao' conectó un preciso remate de cabeza para vencer al guardameta y marcar el único tanto del compromiso en el Allianz Parque.

Tras la anotación, Liga de Quito adelantó sus líneas en busca del empate, pero careció de la profundidad necesaria para romper el bloque defensivo del rival. El desarrollo del encuentro se volvió disputado en la mitad de la cancha, con intervenciones determinantes por parte del juez central para controlar la intensidad del juego.

Con este marcador, la serie queda abierta de cara al partido de vuelta que se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El cuadro albo estará obligado a buscar el triunfo en la capital ecuatoriana para dar vuelta a la llave y sellar su clasificación a las semifinales del torneo continental.