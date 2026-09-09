Barcelona golea 5-1 al Feyenoord en la Champions League con doblete de Raphinha

El delantero brasileño del Barcelona, ​​Raphinha (n.º 11, a la derecha), celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones

Imparable en la Liga española, el Barcelona inició su camino en la Liga de Campeones europea de la misma manera, imponiéndose 5-1 al Feyenoord neerlandés este miércoles en la primera jornada, con un doblete de Raphinha en el Camp Nou. El conjunto blaugrana confirmó así su excelente estado de forma y trasladó al escenario internacional el dominio que viene demostrando en el campeonato local.

Los dos goles de Raphinha (3', 59') y los tantos de Karim Adeyemi (22'), Lamine Yamal (77') y Gabriel Jesus (85') dieron la victoria al Barça ante un Feyenoord para el que marcó Sem Steijn (82'). La contundencia ofensiva del ataque culé dejó sin opciones al conjunto visitante, que se vio superado desde los primeros minutos del compromiso.

El equipo catalán no ha podido empezar de la mejor manera su camino en el máximo torneo continental de clubes, que el Barcelona conquistó por última vez en 2015. Este contundente triunfo inicial fortalece la confianza del plantel y envía un mensaje claro a sus rivales sobre sus aspiraciones europeas para la presente temporada.

La actuación de Raphinha fue determinante para encaminar el encuentro desde el silbatazo inicial, abriendo el marcador de manera tempranera y consolidando la ventaja en la segunda mitad. A su brillante nivel se sumó la efectividad de los atacantes que completaron la goleada, reflejando el gran momento colectivo por el que atraviesa la plantilla.

Con estos primeros tres puntos en la bolsa, el Barcelona se coloca provisionalmente en lo más alto de su grupo y ya piensa en sus próximos desafíos del calendario. La afición que asistió al Camp Nou celebró una noche redonda que renueva las ilusiones de volver a levantar la codiciada 'Orejona'.