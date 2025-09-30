Estos son los nueve partidos de la Champions League, este martes 30 de septiembre

La segunda jornada de la Champions League comienza este martes 30 de septiembre del 2025 y vuelve cargada con partidos emocionantes. Los juegos se desarrollan desde las 11:45, con la presencia del coloso Real Madrid.

A las 11:45, Kairat enfrenta al Real Madrid. El cuadro español viene de una victoria por 2-1 ante el Marsella en la Champions, mientras que el club kazajo llega al partido, tras perder en su debut, por 4-1 ante el Sporting de Lisboa. A la misma hora el Atalanta (11:45) enfrenta al Brujas con Joel Ordóñez.

A las 14:00 el Marsella enfrenta al Ajax. El finalista de la anterior temporada, el Inter enfrenta a Slavia Praga. El Chelsea se mide con el Benfica, a las 14:00.

El Galatasaray enfrenta al Liverpool y el Pafos, al Bayern Múnich. También, el F.K. Bodø/Glimt viene de empatar ante el Slavia Praga en la primera jornada y este martes 30 enfrentará al Tottenham, desde las 14:00.

Atlético de Madrid, confiado tras su tremenda goleada 5-2 ante Real Madrid, también salta a la cancha, en la jornada del martes 30 de septiembre. El cuadro de Diego Pablo Simeone se enfrenta con el Frankfurt de Alemania, a las 14:00.

¿Dónde ver la fecha 2 de la Champions League? Los partidos se miran por ESPN en cable y por Disney Plus, en streaming.