Estos son los nueve partidos de la Champions League, este martes 30 de septiembre
Real Madrid visita al Kairat, mientras Atalanta enfrenta al Brujas del ecuatoriano Joel Ordóñez. Liverpool también entra a la cancha.
Kylian Mbappé es la estrella del Real Madrid, que enfrenta al Kairat
Real Madrid
Actualizada:
30 sep 2025 - 10:26
La segunda jornada de la Champions League comienza este martes 30 de septiembre del 2025 y vuelve cargada con partidos emocionantes. Los juegos se desarrollan desde las 11:45, con la presencia del coloso Real Madrid.
A las 11:45, Kairat enfrenta al Real Madrid. El cuadro español viene de una victoria por 2-1 ante el Marsella en la Champions, mientras que el club kazajo llega al partido, tras perder en su debut, por 4-1 ante el Sporting de Lisboa. A la misma hora el Atalanta (11:45) enfrenta al Brujas con Joel Ordóñez.
A las 14:00 el Marsella enfrenta al Ajax. El finalista de la anterior temporada, el Inter enfrenta a Slavia Praga. El Chelsea se mide con el Benfica, a las 14:00.
El Galatasaray enfrenta al Liverpool y el Pafos, al Bayern Múnich. También, el F.K. Bodø/Glimt viene de empatar ante el Slavia Praga en la primera jornada y este martes 30 enfrentará al Tottenham, desde las 14:00.
Atlético de Madrid, confiado tras su tremenda goleada 5-2 ante Real Madrid, también salta a la cancha, en la jornada del martes 30 de septiembre. El cuadro de Diego Pablo Simeone se enfrenta con el Frankfurt de Alemania, a las 14:00.
¿Dónde ver la fecha 2 de la Champions League? Los partidos se miran por ESPN en cable y por Disney Plus, en streaming.
