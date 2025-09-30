¿Dónde ver el Chelsea vs Benfica por la segunda fecha de la Champions League?

Chelsea vs Benfica es uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la Champions League. Ingleses y portugueses intentan recuperarse de los resultados negativos de la primera jornada, en donde resultaron perdedores.

El cuadro de Londres cayó, sin atenuantes, por 3-1 ante Bayern Múnich, en el partido jugado en el Allianz Arena. En cambio, Benfica perdió ante el Qarabag, de forma sorpresiva, por 3-2 en Lisboa.

El juego se realizará el 30 de septiembre del 2025, a las 14:00 (hora de Ecuador) ¿Dónde ver el Chelsea vs Benfica por Champions League? El partido se transmitirá por ESPN, en televisión por satelital y cable y por Disney Plus en streaming.

¿Juega Moisés Caicedo? Esta es una de las grandes interrogantes. Durante la jornada del 29 de septiembre, el técnico del Chelsea, Enzo Maresca, reconoció que 'Moi' estaba en duda para el juego.

Caicedo terminó con golpes musculares luego del juego entre Chelsea y Brighton, por la sexta fecha de la Premier League. Además del crédito ecuatoriano, los brasileños Andrey Santos y Joao Pedro están en duda.