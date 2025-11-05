¿Dónde ver los partidos de la fecha cuatro de la Champions, del miércoles 5 de noviembre?

Joel Ordóñez brilla en el Brujas de Bélgica, que se enfrenta con Barcelona, en la jornada cuatro de la Champions League.

La jornada cuatro de la Champions League se completará en la jornada del miércoles 5 de noviembre del 2025. Dos ecuatorianos entrarán en acción: Moisés Caicedo con Chelsea y Joel Ordóñez con Brujas.

El Brujas de Bélgica, en donde milita el tricolor Joel Ordóñez, se enfrenta en el estadio Jan Breydel con el poderoso FC Barcelona, de Lamine Yamal. El partido se juega desde las 15:00. En tanto, el Chelsea, con Moisés Caicedo, se medirá con el Qarabag, en Azerbaiyán, desde las 12:45.

Los partidos podrán verse en Ecuador, a través de la señal de ESPN, en cable y por Disney Plus, en señal de streaming. Chelsea está en el puesto 13 con seis puntos, mientras que Brujas ocupa el puesto 24 con tres puntos.

En otros partidos importantes de la jornada, Manchester City se enfrenta con el Borussia Dortmund, en el reencuentro del goleador Erling Haaland, con su exequipo. El juego es a las 15:00 de Ecuador. A la misma hora, Benfica rivalizará con el Bayer Leverkusen de Alemania.

Los partidos de la fecha 4 de Champions League y dónde ver

Pafos vs. Villarreal / 12:45/ ESPN y Disney Plus