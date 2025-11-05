¡Un nuevo logro!: Moisés Caicedo es elegido Jugador de la Semana en la Premier League

Moisés Caicedo fue el jugador del Partido ante Tottenham y acaba de ser elegido como el Jugador de la Semana en la Premier League.

Moisés Caicedo fue escogido por los fans como el Mejor Jugador de la Semana en la Premier League. La designación se produjo el 5 de noviembre del 2025, tras su espectacular actuación con Chelsea en la victoria ante Tottenham, por 1-0, en la fecha 10 del torneo británico.

Caicedo es el primer jugador que logra dos designaciones como el Mejor de la Semana en la actual Premier League. Antes, lo logró en la fecha siete, en la victoria de Chelsea ante Liverpool, por 2-1, en donde marcó uno de los goles.

En la victoria ante Tottenham, 'Niño Moi' fue decisivo. De acuerdo con las estadísticas de la Premier League, el volante ecuatoriano realizó dos entradas y cuatro intercepciones, junto con siete recuperaciones de balón. Además, aportó con una asistencia de gol para el brasileño Joao Félix.

El jugador nacional, que cumplió 24 años, el 2 de noviembre del 2025, también está nominado a Gol del Mes de octubre, por su estupendo tanto ante Liverpool, conseguido el sábado 4 de octubre.

Moisés Caicedo recibe aplausos por sus espectaculares actuaciones. Enzo Maresca, su entrenador en Chelsea, declaró que 'Moi' junto a Rodri, del Manchester City, son los dos mejores volantes del mundo.