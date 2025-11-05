La impresionante marca que logró Piero Hincapié con Arsenal en el juego ante Slavia Praga

Piero Hincapié (derecha) supera la marca de Stepan Chaulopek, de Slavia Praga, durante el partido de Champions League, jugador el 5 de noviembre del 2025.

Piero Hincapié empieza a marcar diferencias en el Arsenal de Londres. El jugador esmeraldeño, de 23 años, fue titular en la goleada de los 'Gunners' ante Slavia Praga, como visitante, en la cuarta fecha de la Champions League.

Hincapié jugó como titular en el partido disputado en el estadio Eden Arena, de Praga, el 4 de noviembre del 2025. Estuvo en cancha hasta los 73 minutos, cuando fue reemplazado por Myles Lewis Skelly.

En el partido, Hincapié logró un récord histórico. Según los indicadores de rendimiento, el defensa es el único futbolista del Arsenal, en 10 temporadas, que logra salir vencedor en ocho o más duelos durante un partido. Hincapié disputó ocho duelos ante rivales de Slavia y ¡fue vencedor en los ocho!

Piero Hincapié ganó todos los duelos ante los rivales en el partido ante Slavia Praga. AFP

Este fue el segundo partido de Hincapié en la Champions League con Arsenal. Antes, en septiembre, actuó los últimos seis minutos en la victoria del equipo ante Athletic de Bilbao, en España. Sustituyó al italiano Ricardo Calafiori.

El 1 de noviembre del 2025, el futbolista entró en el minuto 72 en la victoria de Arsenal ante Burnley, por la Premier League. También sustituyó a Calafiori.