Champions League: ¿Contra quién juegan PSG, Chelsea y Brujas y Bayer Leverkusen?

Ceremonia en Mónaco para el sorteo de la fase de grupos de la Champions League celebrada el jueves 28 de agosto del 2025.

Este jueves 28 de agosto del 2025 se celebró el sorteo de la UEFA Champions League para la temporada 2025-26 en el Foro Grimaldi de Mónaco. Los ecuatorianos Piero Hincapié, Willian Pacho, Moisés Caicedo y Joel Ordóñez participarán en esta edición.

Desde el año pasado esta competición se juega con un sistema diferente. La fase de grupos consiste en cuatro partidos de local y cuatros partidos de visita con equipos diferentes. Los enfrentamientos quedaron definidos así:

1 Chelsea con Moisés Caicedo: Compartir Local: Barcelona, Ajax, Benfica y Pafos. Visita: Bayern, Napoli, Atalanta y Qarabağ.

2 PSG con Willian Pacho: Compartir Local: Bayern, Tottenham, Atalanta y New Castle. Visita: Barcelona, Sporting Lisboa, Bayer Leverkusen y Athletic Club. 3 Brujas de Joel Ordóñez: Compartir Local: Barcelona, Marsella, Arsenal y Mónaco. Visita: Bayern Munich, Sporting Lisboa, Atalanta y Kairat Almaty.

4 Leverkusen con Pier Hincapié: Compartir Local: PSG, PSV, Villareal y New Castle. Visita: Manchester City, Olympiacos, Benfica y Copenhagen.

El vigente campeón de esta competición es el PSG con Willian Pacho. En la final vencieron por un resultado fulminante de 5-0 al Inter.