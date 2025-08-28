Champions League: ¿Contra quién juegan PSG, Chelsea y Brujas y Bayer Leverkusen?
El PSG de Pacho buscará mantener el reinado conseguido la temporada pasada. Esta edición contará con la participación de 36 equipos.
Ceremonia en Mónaco para el sorteo de la fase de grupos de la Champions League celebrada el jueves 28 de agosto del 2025.
28 ago 2025 - 12:35
Este jueves 28 de agosto del 2025 se celebró el sorteo de la UEFA Champions League para la temporada 2025-26 en el Foro Grimaldi de Mónaco. Los ecuatorianos Piero Hincapié, Willian Pacho, Moisés Caicedo y Joel Ordóñez participarán en esta edición.
Desde el año pasado esta competición se juega con un sistema diferente. La fase de grupos consiste en cuatro partidos de local y cuatros partidos de visita con equipos diferentes. Los enfrentamientos quedaron definidos así:
- 1
Chelsea con Moisés Caicedo:
Local: Barcelona, Ajax, Benfica y Pafos.
Visita: Bayern, Napoli, Atalanta y Qarabağ.
- 2
PSG con Willian Pacho:
Local: Bayern, Tottenham, Atalanta y New Castle.
Visita: Barcelona, Sporting Lisboa, Bayer Leverkusen y Athletic Club.
- 3
Brujas de Joel Ordóñez:
Local: Barcelona, Marsella, Arsenal y Mónaco.
Visita: Bayern Munich, Sporting Lisboa, Atalanta y Kairat Almaty.
- 4
Leverkusen con Pier Hincapié:
Local: PSG, PSV, Villareal y New Castle.
Visita: Manchester City, Olympiacos, Benfica y Copenhagen.
El vigente campeón de esta competición es el PSG con Willian Pacho. En la final vencieron por un resultado fulminante de 5-0 al Inter.
