Messi dice que ante Venezuela será el último partido por las Eliminatorias Sudamericanas

El astro argentino Lionel Messi anunció que su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 será ante Venezuela, el próximo jueves 4 de septiembre, cuando la albiceleste sea local en Buenos Aires.

La declaración de Messi fue llamativa: “Va a ser un partido muy especial para mí, porque es el último de eliminatoria. No sé si después habrá amistosos o más partidos, pero sí que es un partido muy especial donde por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan también por parte de mi mujer toda la familia", dijo.

Y añadió algo más: "Y lo vamos a vivir de esa manera”, dijo al ser consultado sobre el encuentro contra los llaneros que se jugará en el estadio Monumental de River.

Esta declaración abrió una duda en cuanto a la participación del jugador en el siguiente juego que será el último de las eliminatorias. Luego del partido ante Venezuela, Argentina tendrá que visitar a Ecuador, el martes 9 de septiembre en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, a las 18:00, por la Fecha 18.

Al momento, Messi está en la prelista de jugadores convocados de la selección argentina para esta última doble fecha de Eliminatorias sudamericanas.