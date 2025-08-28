Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Messi dice que ante Venezuela será el último partido por las Eliminatorias Sudamericanas

El 10 de Argentina habló de su presente luego de la victoria del Inter Miami por 3-1 al Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup. 

Lionel Messi, durante un partido de Argentina por Eliminatorias.

Redacción Teleamazonas.com

28 ago 2025 - 09:39

El astro argentino Lionel Messi anunció que su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 será ante Venezuela, el próximo jueves 4 de septiembre, cuando la albiceleste sea local en Buenos Aires.

La declaración de Messi fue llamativa: “Va a ser un partido muy especial para mí, porque es el último de eliminatoria. No sé si después habrá amistosos o más partidos, pero sí que es un partido muy especial donde por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan también por parte de mi mujer toda la familia", dijo.

Y añadió algo más: "Y lo vamos a vivir de esa manera”, dijo al ser consultado sobre el encuentro contra los llaneros que se jugará en el estadio Monumental de River.

Esta declaración abrió una duda en cuanto a la participación del jugador en el siguiente juego que será el último de las eliminatorias. Luego del partido ante Venezuela, Argentina tendrá que visitar a Ecuador, el martes 9 de septiembre en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, a las 18:00, por la Fecha 18. 

Al momento, Messi está en la prelista de jugadores convocados de la selección argentina para esta última doble fecha de Eliminatorias sudamericanas.

