La prensa inglesa destaca las virtudes de Piero Hincapié y su aporte al Arsenal en Premier

Piero Hincapié recibe elogios de la prensa inglesa por su juego agresivo. Es un gran iniciador de acciones y distribuidor de balones, según The Athletic

Piero Hincapié no es un jugador sencillo de evaluar. Juega tan bien como un tercer central o como un ala pívot. Intercambia fácilmente de posiciones con sus compañeros. Completó más de 100 pases en tres partidos de la Bundesliga.

Las reflexiones pertenecen a Thom Harris, periodista de The Athletic, uno de los diarios más importantes de Inglaterra. Él redactó un artículo titulado: ¿Qué ofrece Piero Hincapié al Arsenal y realmente lo necesitan?

Hincapié está a punto de llegar al Arsenal. El equipo inglés negocia con el Bayer Leverkusen para hacerse con sus derechos deportivos. La negociación bordea los USD 69 millones.

El reportaje destaca la capacidad de Hincapié para defender, pero sobre todo, para pasar al ataque con pases y adelantamientos. Destaca su continua sociedad con el español Álex Grimaldo. Además resalta que el 21% de sus carreras durante la temporada pasada fueron con el balón hacia adelante, buscando progresiones.

"Hincapié tiene la capacidad genuina para jugar en dos posiciones a un alto nivel. Un hallazgo raro con su mezcla de juego de posesión y poder Thom Harris en The Athletic sobre Piero Hincapié

El mercado de pases en Europa concluye el domingo 31 de agosto del 2025. Arsenal, según información de Fabrizio Romano, ya se sentó a la mesa para negociar con Bayer Leverkusen. Una de las opciones es acordar un préstamo con opción de compra al final de la temporada.