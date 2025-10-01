¿Cuándo juega y dónde ver Barcelona vs PSG por la segunda fecha de la Champions League?

Achraf Hakimi (izquierda) conversa con sus compañeros, entre ellos Willian Pacho (extrema derecha) durante el reconocimiento de la cancha del estadio Olímpico de Montjuic.

Barcelona vs PSG es uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la Champions League. El cuadro parisino tendrá a Willian Pacho en la zaga. El futbolista liderará el bloque defensivo, tras la ausencia de Marquinhos, por lesión.

Saint Germain enfrenta problemas por las lesiones de valores claves como el brasileño. Además de él, en el juego ante los catalanes estará ausente Ousmane Dembélé, el Balón de Oro; Desiré Doue y Kvicha Kvaratskhelia también son ausencias en el monarca de la Champions League.

El partido se juega el miércoles 1 de octubre del 2025, en el estadio de Montjuic, en donde Barcelona juega como local. ¿Dónde ver el Barcelona vs PSG? El partido se transmite por ESPN, en televisión por cable y en Disney Plus, en streaming.

Las alineaciones del Barcelona vs PSG

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo; Rashford y Lewandowski.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Zaire Emery; Lee, Mayulu y Barcola.