Bayern vs. Chelsea: ¿dónde ver el partido de Champions League? fecha y horario del partido

Moisés Caicedo es titular con el Chelsea en el partido ante el Bayern por la Champions

Bayern vs. Chelsea es uno de los partidos más interesantes de la primera fecha de la Champions League. El partido se jugará en el estadio Allianz Arena de Múnich, en la jornada del miércoles 17 de septiembre del 2025, desde las 14:00.

En el nuevo formato de la Champions League participan 36 equipos. Ellos disputarán en esta instancia ocho partidos: cuatro de local y cuatro de visitante.

Los ocho primeros accederán a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen del puesto nueve al 24 jugarán un 'playoff' para encontrar a los otros clasificados a los octavos de final.

Moisés Caicedo juega la Champions League, por primera vez. Desde que llegó al Chelsea, en el 2023, 'Niño Moi' no pudo disputar el torneo, pues el equipo 'blue' no pudo acceder al certamen más importante del mundo.

¿Dónde ver el partido Bayern vs. Chelsea? El juego se transmitirá por ESPN, en señal de cable y por Disney Plus, en streaming.