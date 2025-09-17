¿Dónde ver el partido de Willian Pacho con PSG en Champions? Fecha, horario del partido

Willian Pacho es titular en el PSG. El equipo francés inicia la defensa de la corona de la Champions ante el Atalanta.

PSG comienza la defensa de su corona de la Champions League. El Saint Germain alcanzó la corona en mayo del 2025, tras golear en la final al Inter de Italia. Con Willian Pacho en la zaga, el equipo se enfrenta al Atalanta, en París.

¿Cuándo se juega el PSG vs. Atalanta? El partido se disputará el miércoles 17 de septiembre del 2025, en el estadio Parque de Los Príncipes, desde las 14:00 (hora de Ecuador). Los dirigidos por Luis Enrique aparecen como los grandes favoritos.

El partido podrá mirarse en el país a través de Disney Plus, en señal de streaming y de ESPN, por televisión satelital y cable. En la jornada del 17 de septiembre también se disputan, a las 14:00, otros interesantes juegos, como el Bayern vs.Chelsea, Ajax vs Inter o Liverpool vs. Atlético de Madrid.

Alineaciones del PSG vs. Atalanta

PSG: Chevalier; Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Goncalo Ramos y Barcola.

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelare, Krtovic y Zappacosta.