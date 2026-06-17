Los tripletes de Lionel Messi con la Selección de Argentina

A tan solo una semana de que cumplir 39 años, Lionel Messi, el capitán de Argentina, vivió una noche inolvidable junto a su Selección en el debut del Mundial 2026. Con tres goles selló la victoria de la Albicente ante Argelia, en el Estadio de Kansas.

Fue su primer triplete en una cita mundialista y el undécimo de su carrera con la camiseta de Argentina. Sus anotaciones han sido en seis amistosos internacionales ante Suiza, Brasil, Guatemala, Haití, Estonia y Curazao; tres por Eliminatorias Sudamericanas frente a: Ecuador y Bolivia, en dos oportunidades, y uno por Copa América a Panamá.

Argentina 3-1 Suiza (Amistoso internacional) - 29 de febrero de 2012

El primer triplete con la camiseta argentina Messi lo celebró ante Suiza, en la ciudad de Berna, bajo la dirección de Alejandro Sabella.

Argentina 4-3 Brasil (Amistoso internacional) - 9 de junio de 2012

El segundo hat-trick tuvo su propio peso específico. Su rival fue el máximo campeón de Copas Mundiales, y su clásico sudamericano: Brasil. En el Estadio Nueva York Nueva Jersey, Messi convirtió tres tantos (el primero, el tercero y el cuarto) .

Lionel Messi jugador de Argentina. FIFA

Argentina 4-0 Guatemala (Amistoso internacional) - 15 de junio de 2013

Casi un año después, y también en un partido de características similares, su víctima fue Guatemala. Con estos tres tantos Leo superó a Diego Maradona e igualó la línea de Hernán Crespo entre los máximos artilleros de la Albiceleste (con 35 conquistas).

Argentina 5-0 Panamá (Copa América) - 11 de junio de 2016

El Estadio de Chicago fue el escenario del único hat-trick de Messi en un partido de Copa América. Fue en la edición centenario, celebrada en Estados Unidos. Argentina llegó a la final, por segunda vez consecutiva, y cayó ante Chile por penales en el partido decisivo.

Argentina 3-1 Ecuador (Eliminatorias sudamericanas) - 11 de octubre de 2017

En un contexto apremiante, Lionel brilló en la altura de Quito y anotó los tres goles de la victoria argentina por 3-1 ante Ecuador, y le dio a su seleccionado -dirigido en ese entonces por Jorge Sampaoli- la agónica clasificación a la Copa Mundial Rusia 2018 en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas.

Argentina 4-0 Haití (Amistoso internacional) - 30 de mayo de 2018

En el último encuentro amistoso antes de viajar al Mundial de Rusia, la Albiceleste festejó en La Bombonera una sólida victoria ante Haití por 4-0. Sergio Agüero anotó uno de los goles.

Argentina 3-0 Bolivia (Eliminatorias sudamericanas) - 10 de septiembre de 2021

La victoria ante Bolivia quedó marcada como el reencuentro del seleccionado argentino ante su gente, luego de la consagración en la Copa América 2021 conquistada en el Maracaná ante Brasil.

Argentina 5-0 Estonia (Amistoso internacional) - 5 de junio de 2022

En Pamplona, España, Messi sumó otro récord con la camiseta argentina: marcó -por única vez- los cinco tantos de la goleada ante Estonia en una jornada histórica.

Argentina 7-0 Curazao (Amistoso internacional) - 28 de marzo de 2023

En el Estadio Único Madre de Ciudades, de la provincia de Santiago del Estero, Argentina derrotó con solidez por 7-0 a Curazao, en el marco de los festejos por la obtención de la tercera Copa Mundial en Catar 2022. Messi convirtió tres goles en el primer tiempo y superó la barrera de los 100 representando a su Selección.

Argentina 6-0 Bolivia (Eliminatorias sudamericanas) - 15 de octubre de 2024

Camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el astro argentino festejó ante Bolivia en la mayor goleada de la historia de la Selección Argentina en Eliminatorias Sudamericanas.

Argentina 3-0 Argelia (Copa Mundial de la FIFA 2026) - 16 de junio de 2026

En el Estadio Kansas City, el capitán argentino le puso su firma a una noche plagada de récords: no solo sumó su primer triplete en una Copa Mundial; además, en su partido 200 con el combinado nacional, igualó al teutón Miroslav Klose (16) como el máximo goleador en la historia de las Copas Mundiales.