¿Cuándo y dónde se jugará el próximo Mundial en el 2030?

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España vs. Argentina - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey.

La FIFA ha definido el calendario y la estructura del Mundial 2030, una edición sin precedentes que se disputará del 8 de junio al 21 de julio de ese año. Con motivo de la celebración de los 100 años de la primera Copa del Mundo, el máximo organismo del fútbol continental optó por un formato disruptivo que unirá a seis países de tres continentes distintos.

La mayor parte de la competencia y las fases determinantes se concentrarán en el eje de los tres coanfitriones oficiales: España, Portugal y Marruecos, quienes asumirán la organización de la gran mayoría de los 104 partidos programados.

El torneo arrancará con un fuerte componente emotivo e histórico en Sudamérica. Montevideo, Buenos Aires y Asunción albergarán los tres partidos inaugurales de la cita mundialista de forma exclusiva.

El estadio Centenario de Uruguay, escenario donde nació el certamen en 1930, será el punto de partida oficial con un encuentro conmemorativo, seguido de los debuts en casa de las selecciones de Argentina y Paraguay. Este arranque simbólico busca rendir tributo a las raíces del balompié global antes de trasladar toda la logística y el desarrollo del torneo al territorio europeo y africano.

Una vez concluidos los duelos de apertura en suelo sudamericano, los combinados implicados y sus respectivos rivales de grupo viajarán para acoplarse al resto de las delegaciones. El grueso de la fase de grupos, así como la totalidad de las rondas de eliminación directa, se jugarán bajo las condiciones climáticas del verano en las sedes principales.

El bloque conformado por España, Portugal y Marruecos ya trabaja de forma conjunta en la designación de estadios de primer nivel, la modernización de los sistemas de transporte intercontinental y la unificación de los esquemas de seguridad exigidos por el protocolo FIFA.

La expansión del torneo a 48 selecciones participantes plantea un desafío logístico inédito para las federaciones organizadoras debido a los extensos desplazamientos y las diferencias horarias iniciales.

A pesar de las críticas iniciales sobre el desgaste físico de los futbolistas y el impacto ambiental de los viajes transatlánticos, la FIFA defiende el modelo como una oportunidad única para democratizar el deporte y unir culturas.

La expectativa ahora se centra en la carrera interna entre el remozado Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y el monumental proyecto del gran Estadio de Casablanca por quedarse con el derecho de albergar la gran final.