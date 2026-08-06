¿Barcelona puede ser eliminado de la Copa Ecuador por un error de alineación indebida?

Erick Mendoza, delantero de Barcelona SC, en el partido ante, Liga de Portoviejo por los 8vos de final de la Copa Ecuador.

La victoria de Barcelona en cancha ante Liga de Portoviejo ha quedado en segundo plano tras el escándalo reglamentario que sacude al ídolo. El equipo torero consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Ecuador 2026 tras imponerse por 1-0 en el estadio Reales Tamarindos.

Sin embargo, un grave descuido administrativo al momento de realizar las sustituciones en la segunda mitad podría costar la eliminación directa del torneo en la mesa disciplinaria. Aunque aún no hay un pronunciamiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el tema ha generado polémica.

El conflicto radica en la participación del atacante Erick Mendoza, quien ingresó al terreno de juego durante el segundo tiempo, a los 67 minutos, con la camiseta del Ídolo del Astillero. El futbolista se sumó al plantel guayaquileño como refuerzo a mitad de temporada, pero ya había disputado minutos y registrado un gol con Delfín SC durante los 16avos de final de esta misma edición.

Su presencia en la cancha encendió de inmediato las alarmas de la dirigencia del cuadro manabita y del periodismo que comenzó con la discusión sobre la supuesta ilegalidad en la alineación del jugador.

El reglamento de la Copa Ecuador es enfático en sus disposiciones sobre la elegibilidad de los futbolistas a lo largo del certamen. Específicamente, el Artículo 50 de la normativa establece que ningún jugador, bajo ninguna circunstancia, podrá actuar por más de un club dentro de una misma etapa de la competición. Este principio busca preservar la equidad deportiva y evitar ventaja en la confección de los planteles a mitad de las llaves eliminatorias.

La directiva de Liga de Portoviejo dijo que tiene previsto pronunciarse en las próximas horas. Desde la FEF aún no se ha emitido ningún pronunciamiento.