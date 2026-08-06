Ecuador jugará torneo amistoso internacional en octubre tras el Mundial 2026

El debut de la Tri en este torneo alterno está programado para el 1 de octubre

La selección ecuatoriana de fútbol retomará oficialmente sus actividades en las canchas durante el mes de septiembre, marcando su reaparición en el escenario internacional tras su participación en la Copa del Mundo 2026.

Como parte del inicio de una gira preparatoria por territorio asiático dentro de la Fecha FIFA, el combinado tricolor se medirá ante la selección de Corea del Sur el próximo 24 de septiembre en la ciudad de Suwon.

Tras este primer desafío en septiembre, el equipo nacional continuará con su planificación en octubre formando parte de un torneo amistoso de carácter internacional frente a rivales de distintas confederaciones.

Junto a Ecuador, los otros tres combinados nacionales que confirmarán su participación en este cuadrangular internacional en suelo asiático son las selecciones de Japón, Nueva Zelanda y Panamá.

El debut de la Tri en este torneo alterno está programado para el 1 de octubre, fecha en la que deberá enfrentarse al conjunto anfitrión, Japón, en un atractivo duelo que se disputará en el estadio de Yokohama.

Según lo detallado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), los ganadores de estos compromisos iniciales se medirán en la gran final el 5 de octubre para definir al campeón del torneo, cerrando así esta doble ventana de partidos amistosos.

Esto mientras la FEF trabaja en la contratación del cuerpo técnico de la Selección ecuatoriana y pone en marcha el proyecto para el Mundial del 2030.