Todo lo que debes saber del Cuenca Juniors vs. Barcelona que se mirará por Teleamazonas

Jugadores de experiencia como Roberto 'La Tuka' Ordóñez y Jesús Preciado integran la nómina de Cuenca Juniors, el rival de Barcelona en los dieciseisavos de la Copa Ecuador.

Cuenca Juniors recibirá a Barcelona, en la cancha de Teleamazonas. El jueves 28 de agosto del 2025 se viene un partido atractivo por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador. Usted podrá disfrutar el partido del 'Ídolo' ante los azuayos, en vivo y por señal nacional, con la narración de Alfonso Laso.

El juego marca el estreno de los toreros en la Copa. En tanto, Cuenca Juniors llegó a la instancia tras vencer por penales a Club Atlético Vinotinto. El partido se jugará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, desde las 18:45.

Los amarillos, que viven el año de su Centenario, necesitan una alegría, tras los tropiezos en la Copa Libertadores y la Liga Pro, en donde se mantiene segundo en la tabla acumulada, pero a nueve puntos del líder Independiente del Valle.

Cuenca Juniors es dirigido por el entrenador ecuatoriano Leonardo Vanegas, que antes dirigió al Gualaceo en Primera División, en las temporadas 2022 y 2023. Ahí logró una racha importante: ganó tres de sus cuatro partidos ante el 'Ídolo'.

El cuadro del ascenso acaba de lograr el título provincial de Azuay, tras vencer a Aviced en la gran final. Una de las grandes figuras es el experimentado Roberto 'La Tuka' Ordóñez, quien le ha marcado cuatro goles a los toreros.

Barcelona no contará en este partido con Felipe Caicedo, que está lesionado. Joao Rojas ya realiza trabajos en cancha como parte de su recuperación. El golero venezolano José David Contreras también se recupera.