Piero Hincapié dijo que sí al Arsenal: el club alista acuerdo con el Bayer Leverkusen

Piero Hincapié participó en la derrota del Bayer Leverkusen ante el Hoffenheim, el sábado 23 de agosto del 2025, en el inicio de la Bundesliga alemana.

Arsenal toma la delantera en la intención de fichar a Piero Hincapié. El especialista en fichajes, Fabrizio Romano, informó en la mañana del 26 de agosto del 2025, que el futbolista ecuatoriano dijo que sí a la propuesta de los 'gunners'.

Sin embargo, el acuerdo aún no está cerrado. De acuerdo con Romano, las condiciones entre el jugador y el cuadro de Londres están acordadas. Sin embargo, el club aún tiene que buscar consensos con el Bayer Leverkusen, dueño de los derechos deportivos del mundialista ecuatoriano.

Bayer Leverkusen considera a Hincapié como un jugador fundamental para el proceso. Sin embargo, en el contrato con el ecuatoriano hay una cláusula de rescisión de USD 70 millones, que se puede ejecutar para ficharlo.

Sin embargo, según la información de medios europeos como The Athletic, el Arsenal busca un préstamo del jugador, con una opción de comprar al final de la temporada para confirmar la llegada de Piero Hincapié al equipo.

Piero Hincapié realiza la pretemporada con el Bayer Leverkusen en Rio de Janeiro. El futbolista genera el interés de varios clubes del fútbol europeo. @pierohincapie

Las próximas horas serán claves para determinar si el futbolista, formado en Independiente del Valle, puede salir del equipo. Tottenham y Chelsea son los otros dos equipos de la Premier que buscan quedarse con Hincapié.