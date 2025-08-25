Cuenca Juniors vs. Barcelona, un partidazo imperdible de Copa Ecuador por Teleamazonas

Gastón Campi y Bryan Carabalí agradecen a los hinchas de Barcelona, tras conseguir la victoria ante Vinotinto, por la Liga Pro. Ahora los toreros van por Cuenca Juniors en Copa Ecuador.

Barcelona juega en la cancha de Teleamazonas. El jueves 28 de agosto del 2025, el 'Ídolo' visita al Cuenca Juniors, por los diecieisavos de final de la Copa Ecuador. El partido se podrá mirar, en vivo y en directo, a nivel nacional desde las 18:45.

El cuadro amarillo es el último de los grandes en saltar a la cancha en esta instancia. El ganador de la serie entre Barcelona y el cuadro azuayo se enfrentará en octavos de final contra La Cantera de Pastaza.

El equipo amazónico venció, sorpresivamente, a Libertad de Loja, en la instancia de dieciseisavos de final. La Cantera espera que Barcelona logre el paso para asegurarse un partido y una taquilla histórica.

Barcelona venció a Vinotinto por 1-0, en la fecha 26 de la Liga Pro. Los toreros buscan mayor protagonismo y un título para celebrar en el año de su Centenario. API

Cuenca Juniors logró el título provincial de Azuay, el sábado 23 de agosto del 2025. El rival de Barcelona sometió, en la gran final, a Aviced por 3-1 en la final jugada en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Roberto 'La Tuka' Ordóñez es la principal figura del cuadro azuayo. Al frente tendrá a un equipo como Barcelona, quien festeja su año de Centenario y necesita ganar un título para satisfacer a su exigente hinchada.

Hasta el momento, equipos como Liga de Quito, Aucas, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle, Universidad Católica, El Nacional y Emelec, de Primera División, ya alcanzaron su paso a los octavos de final del torneo.