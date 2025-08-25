Arsenal, Chelsea y Tottenham presionan por fichar a Piero Hincapié ¿qué quiere el defensa?

Piero Hincapié (3) quiere jugar en la Premier League. Arsenal, Chelsea y Tottenham buscan su fichaje, en la última semana del mercado de verano en Europa.

Arsenal, Chelsea y Tottenham, equipos de la Premier League de Inglaterra buscan el fichaje de Piero Hincapié, el defensa central de la Selección ecuatoriana. El lunes 25 de agosto del 2025, el futbolista mantiene su postura de salir de su actual club, el Bayer Leverkusen, para buscar una oportunidad en Inglaterra.

Las próximas horas y días son claves para determinar el futuro del futbolista formado en Independiente del Valle. Leverkusen mantiene su intención de no negociar a Hincapié. Sin embargo, los clubes interesados pueden hacer uso de la cláusula de rescisión que consta en el contrato del ecuatoriano.

La cláusula de Hincapié es de USD 70 millones. Es decir, si un equipo quiere contar con sus servicios puede cancelar ese dinero y llevárselo, sin necesidad de sentarse a negociar con el cuadro alemán de Bayer.

De acuerdo con información del periodista Christian Martin, de D Sports, Hincapié solicitó a la dirigencia del Leverkusen que le otorgue facilidades para poder irse en el mercado de invierno, que concluye el domingo 31 de agosto.

Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, informó en la mañana del lunes 25 de agosto, que Arsenal toma la delantera en la intención por contratar a Piero Hincapié. El club está interesado y solo intenta completar dos movimientos previos: poder liberarse de Jakub Kiwior, que iría al FC Porto y del ucraniano Alekasander Zinchenko.

Piero Hincapié participó en la derrota del Bayer Leverkusen ante el Hoffenheim, el sábado 23 de agosto del 2025, en el inicio de la Bundesliga alemana. @bayer04_es

Chelsea también mostró interés en esta ventana de fichajes. El técnico Enzo Maresca busca un reemplazante para Lewi Cowill, el zaguero central que estará lesionado por el resto de la temporada.

Tottenham es otro de los equipos que puja por Piero Hincapié. El interés de tres equipos de la Premier League hace presagiar que el futuro del futbolista tricolor estará en el balompié de Inglaterra.