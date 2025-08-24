Universidad Católica vence al Técnico Universitario en el estadio Olímpico Atahualpa

Mauricio Alonso celebró el gol contra el Técnico Universitario por la fecha 26 de la LigaPro.

El 'Trencito azul' venció 2 -0 al Técnico Universitario en el estadio Olímpico Atahualpa, por la fecha 26 de la LigaPro que se jugó la tarde de este domingo 24 de agosto de 2025.

El cuadro de la Universidad Católica logró imponerse en el campo luego ser eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

El marcador se abrió con la anotación de Mauricio Alonso a los 19 minutos, aprovechando un balón suelto en el área.

Azarías Londoño marcó tras recibir un pase de Mauro Díaz en el área. Este segundo tanto se marcó a los 54 minutos y selló la vitoria del 'Trencito azul'.

Con los tres puntos que logró la 'Chatoleí' busca seguir sumando para ubicarse en los primeros seis puestos de la tabla. Con este resultado se ubica en el lugar número seis con 39 puntos, solo dos tantos detrás de Libertad.

Para la fecha 27 de la LigaPro, el Técnico Universitario se enfrentará al Independiente del Valle a las 14:00 del sábado 30 de agosto. Mientras que la Católica jugará ante el Barcelona a las 18:00 del domingo 31 de agosto.