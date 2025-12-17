Todo lo que debe saber de la final de la Copa Ecuador entre Liga de Quito y Católica en el Atahualpa

La final de la Copa Ecuador se juega en el Atahualpa.

La final de la Copa Ecuador 2025 tiene todos los detalles listos. Universidad Católica y Liga de Quito pelearán por el trofeo del campeonato organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). La fiesta de la final se vivirá desde las 19:00 en el estadio Olímpico Atahualpa en el norte de la capital.

La organización del torneo estableció la distribución de las dos hinchadas en el 'Coloso de El Batán' con un operativo de seguridad. Usted podrá disfrutar la final de la Copa por la señal de Teleamazonas y Teleamazonas.com. La transmisión del canal de la familia ecuatoriana empezará a las 18:45.

La venta para la gran final es a través de la vía web, en la plataforma FanFEF (www.fanfef.com). Es la misma plataforma en las que se pueden adquirir los boletos para los partidos de local de la Selección de Ecuador.

La distribución de los hinchas en el Atahualpa

Así están distribuidas las hinchas y estos son los costos de las entradas:

General Sur: 15 dólares +IVA

General Norte Oriental (Universidad Católica): 15 +IVA

General Norte Occidental: 15 dólares +IVA

Preferencial: 23 dólares +IVA

Tribuna Roja (Universidad Católica): 28 dólares +IVA

Tribuna Azul: 28 dólares +IVA

La tercera edad y discapacidad tendrán descuentos: la plataforma aplicará 50% de descuento sobre el valor del ticket a aquellos boletos que estén asignados a personas que cumplan con los requisitos en la base del Registro Civil.

Cada usuario registrado en FanFEF podrá adquirir hasta ocho boletos por transacción, previo a conformar grupos de cancha. Además, se ofrecen facilidades de pago con tarjeta de crédito o débito, y en cuotas, según las condiciones de cada banco.

Designación de árbitros para la final

Las campañas de los clubes en el torneo

Así fue la campaña de Liga de Quito en la temporada 2025:

16avos. de final: Olmedo 1 (3) - Liga de Quito 1 (5)

Octavos de final: San Antonio 0 - 4 Liga de Quito

Cuartos de final: Liga de Quito 2 - 0 Deportivo Cuenca

Semifinal ida: Emelec 1 - 2 Liga de Quito

Semifinal vuelta: Liga de Quito 0 - 1 Emelec (5-4 los penales a favor de LDU).

Así fue la campaña de Universidad Católica en la temporada 2025: