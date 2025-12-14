Independiente, Liga de Quito, Barcelona y Católica jugarán la Copa Libertadores de 2026

Barcelona enfrentó a Orense por la fecha 9 del primer hexagonal de la LigaPro.

Independiente del Valle, Barcelona, Liga de Quito y Universidad Católica han garantizado su presencia en la Copa Libertadores a falta de una fecha para el fin de la Liga Pro ecuatoriana.

Independiente del Valle, que ganó la fase regular de la Liga Pro y luego el título de la actual temporada, accedió a la fase de grupos de la Libertadores.

Liga de Quito y Barcelona, aunque están clasificados, deberán esperar a la última fecha para saber qué equipo jugará en la fase de grupos y cuál irá a la segunda fase previa dos del torneo internacional.

Barcelona venció este domingo por 2-1 a Orense y acumuló 67 puntos, contra los 66 que tiene Liga de Quito, que perdió por 2-1 en su visita a Libertad.

El uruguayo Octavio Rivero anotó un doblete para el triunfo de Barcelona, mientras que el argentino Agustín Herrera de penalti descontó para Orense, que en los últimos minutos perdió por expulsión de Bryan Quiñónez.

Libertad ganó con anotaciones de Carlos Arboleda y de Orlin Quiñónez, y el gol del descuento lo hizo Michael Estrada.

Durante el partido, Liga también sufrió la expulsión del defensa Leonel Quiñónez.

Universidad Católica perdió de local este domingo por 1-0 ante Independiente del Valle con un gol del argentino Cristian Zabala, y quedó en el cuarto puesto del primer hexagonal, con 58 unidades, pero irá a la primera fase previa del torneo continental, cupo que otorga la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano.

La fecha final determinará qué equipo se clasificación para la fase de grupos de la próxima Libertadores, si Liga de Quito que se enfrentará con la Católica o Barcelona, que visitará al Independiente del Valle.

Libertad y Orense jugarán la Copa Sudamericana de 2026 y en la última fecha se definirán los dos otros equipos de entre Macará, que tiene 59 puntos, Aucas (58), Deportivo Cuenca (56) y Emelec (52), y que cerrará este lunes contra El Nacional la penúltima fecha del campeonato ecuatoriano.