Liga de Quito vs. Universidad Católica: la gran final de la Copa Ecuador por Teleamazonas

Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria disputan la final de la Copa Ecuador. Ambos equipos están clasificados a la Copa Libertadores.

El campeón de la Copa Ecuador se conoce este jueves 18 de diciembre del 2025. Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria se enfrentan en la gran final, en un partido que usted podrá mirar en la cancha de Teleamazonas.

La final de la Copa Ecuador se juega desde las 19:00. La transmisión de Teleamazonas comienza a las 18:45. Al ser una final única, deberá haber un ganador, por lo que, si el partido termina empatado, habrá penales.

Universidad Católica está motivada con la posibilidad de alcanzar la victoria. En el cuadro 'camaratta', la única duda es la recuperación del golero venezolano Rafa Romo. Si no llega, el arquero titular será Johan Lara.

Los 'camarattas' quieren conseguir una primera corona nacional y han enfocado todas sus energías en imponerse en el estadio Atahualpa.

"Todos tenemos ganas de estar en el partido, buscamos hacer historia con Universidad Católica" Rafa Romo/ golero de Universidad Católica

Los albos llegan al partido tras dejar fuera a Olmedo, San Antonio -filial de Universidad Católica-, Deportivo Cuenca y Emelec. En cambio, Católica dejó en el camino a Rio Aguarico en la primera instancia.

Luego, los dirigidos por Diego Martínez eliminaron a Liga de Portoviejo, Independiente del Valle y Cuenca Juniors, en la semifinal del torneo.