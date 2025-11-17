Emelec vs. Liga de Quito: ¿cuándo se juega y dónde ver la semifinal de la Copa Ecuador?

Richard Mina, de Liga Deportiva Universitaria (izquierda) durante el juego de cuartos de final de la Copa Ecuador ante Deportivo Cuenca

Emelec vs. Liga de Quito. ¿Cuándo se juega y dónde ver la primera semifinal de la Copa Ecuador? Eléctricos y albos repiten la semifinal del torneo 2019, cuando La 'U' logró imponerse, a través de los penales hacia la gran final.

Emelec llegó a esta instancia tras vencer en cuartos de final a Guayaquil City, mientras que Liga Deportiva Universitaria sometió a Deportivo Cuenca. En la otra llave de semifinales, Universidad Católica y Cuenca Juniors buscan un cupo a la final de la Copa Ecuador.

El partido se jugará el 17 de noviembre del 2025, a las 19:30, en el Capwell. ¿Dónde ver la semifinal de la Copa Ecuador entre Liga de Quito vs. Emelec? El partido se mirará en D Sports y DGO.

Los albos no contarán para este partido con el defensa central Ricardo Adé, que se encuentra con la Selección de Haití en la fecha FIFA. Tampoco con el volante Gabriel Villamil, que participa de amistosos con la Selección de Bolivia.

Lisandro Alzugaray (derecha) controla el esférico ante la marca de un futbolista del Deportivo Cuenca, en el partido jugado el 12 de noviembre del 2025. Patricio Terán / API

El ganador de la Copa Ecuador se clasificará a la Copa Libertadores. El premio es apetecido por eléctricos y albos. La 'U' quiere, además, buscar la corona para quitarse el sinsabor de no haber alcanzado la clasificación a la final de la Libertadores.