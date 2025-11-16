Lisandro Alzugaray aporta goles claves, experiencia y consejos en Liga Deportiva Universitaria

Lisandro Alzugaray celebra su gol ante Deportivo Cuenca, por los cuartos de final de la Copa Ecuador. El ofensivo es un valor fundamental para los universitarios.

A Lisandro Alzugaray en su natal Viale le decían el 'Príncipe'. No hay una razón argumentada del porqué, pero el sobrenombre quedó, incluso cuando debutó en Lanús, su primer equipo en Argentina.

'Licha' tiene 35 años y en las tres últimas temporadas defiende con éxito la camiseta de Liga Deportiva Universitaria. En la 'U' se ganó un nuevo apodo, un poco más largo y pomposo: 'el jugador de los goles importantes', una designación que le saca sonrisas y le hace sentir a gusto.

En su temporada debut, un golazo suyo en la final de la Copa Sudamericana volvió a meter a Liga en partido ante Fortaleza. Luego, los albos ganaron por penales. En la Libertadores 2025, 'Alzu' le hizo dos goles a Central Córdoba, para clasificarse de fase; a Botafogo, para pasar a cuartos; a Palmeiras, en la primera semifinal. El miércoles 12 de noviembre a D. Cuenca para llegar a las 'semis' de Copa Ecuador.

"Me gusta poder aportar al equipo con goles importantes. Avanzar en la Copa Ecuador es bien importante" Lisandro Alzugaray/ futbolista de Liga Deportiva Universitaria

Alzugaray es uno de los líderes de camerino albo. Desde su llegada en el 2022, con el técnico Luis Zubeldía y luego con Josep Alcácer, Pablo 'Vitamina' Sánchez y ahora con Tiago Nunes, es un interlocutor entre el camerino y el cuerpo técnico.

A 'Licha', la 'U' se le ha metido en el corazón. Sus dos pequeños hijos, de cinco y tres años, se han aprendido los cánticos de la hinchada azucena. La familia es un pilar fundamental para el argentino, que siempre está acompañado de su esposa y sus hijos en las celebraciones con el cuadro universitario.