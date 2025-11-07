La final de la Copa Ecuador se jugará el 26 de noviembre en el estadio Olímpico Atahualpa

El camerino de Universidad Católica, tras eliminar a Independiente del Valle, en la Copa Ecuador. El equipo de Martínez quiere pelear por la Copa y por clasificarse a la Libertadores.

La final de la Copa Ecuador se jugará el miércoles 26 de noviembre del 2025. La sede del partido decisivo del torneo será el estadio Olímpico Atahualpa, según determinó la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Hasta el momento, están definidos tres de los cuatro semifinalistas del torneo. Universidad Católica, Cuenca Juniors y Emelec. Los dos primeros equipos rivalizarán entre sí, para tener al primer finalista.

En tanto, Emelec espera a su adversario de la semifinal: Liga Deportiva Universitaria o Deportivo Cuenca. Albos y morlacos jugarán el miércoles 12 de noviembre para definir su cupo a la semifinal.

La Copa Ecuador tendrá su desenlace, por segundo año consecutivo, en Quito. En la final del 2024, la Copa consagró a El Nacional como su campeón. El cuadro criollo venció por 1-0 a Independiente del Valle, con un tanto de Gabriel Cortez.

La Copa Ecuador entrega USD 340.000 en premios. Además, otorga un cupo directo para la Copa Libertadores del 2025.