La Tri presenta nueva camiseta que rinde homenaje a la historia del fútbol ecuatoriano

La camiseta de Ecuador es un homenaje a los inicios del fútbol ecuatoriano

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presentó la nueva camiseta de Ecuador este viernes 7 de noviembre del 2025. La "nueva piel de La Tri" conmemora el "origen de la pasión".

Esta indumentaria fue presentada en conjunto con Marathon. Los encargados de lucirla fueron Leonardo Campana, John Yeboah, Pedro Vite y Nilson Angulo.

Para esta ocasión se escogió el color negro "como la tinta con la que se escribieron las primeras páginas" de la historia en el fútbol ecuatoriano, detalla la FEF en una publicación en redes sociales.

"Hoy regresamos al origen para conmemorarlo. No para mirar atrás con nostalgia, sino para recordar los objetivos que hemos alcanzado con coraje, esfuerzo y orgullo", agregó.

La camiseta tiene detalles con diferentes texturas totalmente oscuras, en el pecho cuenta con una bandera tricolor, al lado izquierdo se ubica el logo de la FEF y los números son de color plomo.

Esta indumentaria fue lanzada seis días antes del partido amistoso que Ecuador disputará con Canadá, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026.