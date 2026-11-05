Vinicius pierde el encanto: de 15 jugadas destacadas en una final de Champions a ninguna

El Madrid suma diez días de paz y buenas noticias, un periodo de optimismo poco habitual para él en las últimas tres temporadas. En Valdebebas todavía recuerdan el martirio de la pasada campaña, en la que apenas conocieron la tranquilidad, ni dentro ni fuera del campo. Esta nueva vía de esperanza abierta de repente en el equipo se cruza este miércoles en Atenas ante el AEK (18.45, Movistar) con la pesadumbre que arrastra Vinicius.

La cita europea devuelve a los blancos a su realidad con el brasileño, suspendido todavía en Liga (le queda un encuentro más fuera) pero titular de nuevo en la Champions, como confirmó este martes José Mourinho, que se dejó en casa Tchouameni y Güler.

La última vez que se le vio en un campo, contra el Leipzig, dejó un dato que ilustra su bajonazo: por primera vez en los 85 partidos que ha disputado en el gran torneo continental, sumó dos seguidos sin intentar ningún regate, contra la Roma y los alemanes. En total, 130 minutos sin encarar un rival, según la contabilidad de Opta. El agujero es inédito en su carrera en el Madrid, en Europa y también en la competición española.

En su prehistoria, antes de su explosión en agosto de 2021, le había ocurrido dos veces en Liga, pero en situaciones que no son comparables a la actual. Le pasó en el desenlace del campeonato del coronavirus (2020) frente al Athletic, Alavés y Villarreal, y en el curso siguiente con el Elche y Celta. En el primer caso, sin embargo, apenas acumuló 64 minutos entre esos tres encuentros y en el segundo, mucho menos (nueve). Eran los años de suplencias frecuentes y miradas de desconfianza de Zinedine Zidane.

Carlo Ancelotti siempre le agradeció su capacidad para percutir y superar defensas por pura insistencia, por pesado, por físico en el tramo final de los encuentros, pero ese extremo se ha ido apagando. Ahora lo intenta menos o incluso nada, a la vista de sus últimas actuaciones en Champions. Una realidad cruda de asumir para un futbolista que logró su récord de dribling intentados en Europa en la final de la Liga de Campeones de 2024, con 15 ante el Dortmund (le salieron bien ocho).

Tabla 1

En realidad, su descenso regateador arrancó antes que su crisis. En la 2022-23, tocó techo en este apartado, con una media de un dribling intentado cada 9,5 minutos. Podría decirse que esa fue su primera campaña como líder del ataque madridista, con Karim Benzema lesionado en varios tramos y a punto de cerrar su etapa en el Bernabéu. Desde entonces, las cifras del brasileño a la hora de retar adversarios han dibujado una línea descendente, muy acuciada este curso.

En la 23-24, empujado también a pisar zonas más centrales tras la salida del delantero galo y por empeño de Ancelotti, intentó un regate cada 10,8 minutos, según las estadísticas de Opta. En la siguiente (24-25), la primera con Kylian Mbappé al lado, la cifra subió a los 12,4.

En la pasada (25-26), a los 14,4 minutos y en esta se ha disparado a los 21,6 minutos, más del doble que en sus mejores días. La caída ha resultado alarmante en sus últimos cinco duelos (Elche, Atlético, Villarreal, Roma y Leipzig), en los que solo ha intentado cuatro dribling. En 2023, cuando no paraba de desafiar adversarios, alcanzó su récord personal, con 24 intentos en Girona, y en la final de Copa con Osasuna llegó a los 21.

Tabla 2

Su problema nunca ha sido el porcentaje de regates completados. Desde que pegó el estirón en el Madrid, se ha situado en alrededor del 40%. También ahora en estos tiempos oscuros. Su agujero es que cada vez lo ha venido intentando menos y, por lo tanto, cada vez ha desequilibrado menos. Enfrente, el emergente Yan Diomande también le discute los regates.

Libra por libra, la diferencia de producción entre uno y otro resulta enorme desde mediados de septiembre, cuando el africano empezó a multiplicarse y Vini, a acelerar su caída. En menos tiempo sobre el campo desde principios de curso (740 frente a 800 minutos), el costamarfileño ha intentado bastantes más dribling (56-37), ha logrado más del doble de regates (36-15) y con mucha más eficacia (64%-40%).

Tabla 3

Con el Madrid revitalizado, no hay un asunto de Estado ahora mismo en la carpeta de Mourinho más sensible que el de Vinicius. El partido de sanción que le queda en Liga amortigua todavía algo el ruido, pero este miércoles de Champions la melancolía de Vini regresa a escena.

Tabla 4

Contenido publicado el 3 de noviembre de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA