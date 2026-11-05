Aucas vs. Independiente del Valle: partidazo de la LigaPro por  la señal de Teleamazonas 

Aucas e Independiente del Valle se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda por la sexta fecha de la fase decisiva de la LigaPro. El compromiso en el sur de Quito asoma como uno de los más atractivos del tramo final del campeonato nacional por las urgencias y ambiciones de ambos planteles.

El conjunto negriazul pisa la cancha con la gran ventaja matemática de depender exclusivamente de sí mismo para dar la vuelta olímpica. Una victoria o incluso un empate fuera de casa le bastará al cuadro de Sangolquí para asegurar de manera anticipada el título de la temporada 2026.

Por su parte, el cuadro oriental afronta el desafío con la consigna de hacer valer su condición de local ante su gente. Los orientales buscan un triunfo que les permita sumar tres unidades de oro en su lucha directa por consolidar el boleto a un torneo internacional.

En el plano estratégico, el cuerpo técnico de Independiente del Valle alista su habitual esquema de posesión, transiciones rápidas y presión alta en campo rival. La dirección de juego bajo los botines de Junior Sornoza y la movilidad en ataque serán las principales armas del líder para romper el cerrojo defensivo local.

En la vereda de en frente, el planteamiento de Aucas apostará por la solidez en la medular y la intensidad física para cortar los circuitos de salida del rival. Jugadores como Piero Guzmán y Ayrton Preciado asumirán la responsabilidad de comandar las líneas del 'Papá' en busca de vulnerar el arco visitante.

LigaPro 2026 - Programación de la Fase Final Hexagonal Final - Fecha 6 Domingo 8 de noviembre · 11:15 Macará vs Universidad Católica Estadio Bellavista (Ambato) Domingo 8 de noviembre · 13:45 Sociedad Deportiva Aucas vs Independiente del Valle Estadio Gonzalo Pozo Ripalda (Quito) Domingo 8 de noviembre · 16:30 Barcelona Sporting Club vs Liga de Quito Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) Cuadrangular Copa Sudamericana - Fecha 6 Sábado 7 de noviembre · 14:00 Libertad Fútbol Club vs Club Sport Emelec Estadio Federativo “Reina de El Cisne” (Loja) Sábado 7 de noviembre · 16:30 CD Leones del Norte vs Guayaquil City Fútbol Club Estadio Olímpico Jaime Terán (Atuntaqui) Hexagonal del Descenso - Fecha 6 Sábado 7 de noviembre · 11:30 Deportivo Cuenca vs Orense Sporting Club Estadio Alejandro Serrano Aguilar (Cuenca) Lunes 9 de noviembre · 13:00 Mushuc Runa Sporting Club vs Delfín Sporting Club Estadio Mushuc Runa (Ambato) Lunes 9 de noviembre · 15:30 Club Técnico Universitario vs Manta Fútbol Club Estadio Bellavista (Ambato)

El antecedente inmediato entre ambos clubes favorece a los rayados, quienes se impusieron por dos tantos a uno en el duelo disputado el pasado mes de octubre en Chillo Jijón. Sin embargo, los antecedentes estadísticos quedan de lado cuando se trata de un partido con tanta presión acumulada y trascendencia en la tabla.

Con el pitazo inicial pactado para las 13:45, la capital ecuatoriana vivirá noventa minutos de máxima tensión futbolística sobre el césped de Chillogallo. La caldera del sur promete una tarde de alto voltaje donde el desenlace de la máxima categoría del balompié ecuatoriano podría quedar sentenciado.