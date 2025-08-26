Sebastián Beccacece trabaja con estos jugadores en un microciclo de trabajo de la Selección

Darwin Guagua (derecha) persigue a Paulo Díaz, de Chile, durante el partido de Eliminatorias sudamericanas disputado el 25 de marzo del 2025.

Sebastián Beccacece sigue observando jugadores del medio local. El entrenador de la Tricolor dirige a un grupo de futbolistas en un microciclo de trabajo que se lleva a cabo en la Casa de la Selección, en el sector de Monte Olivo, en Quito.

Ecuador se medirá el 4 de septiembre del 2025 con Paraguay, en Asunción. En tanto, el 9 de septiembre será local ante Argentina, en el estadio Banco Pichincha. Antes de contar con los jugadores principales, el técnico Beccacece decidió realizar un microciclo de trabajo con futbolistas del medio local.

Beccacece citó a 14 futbolistas jóvenes. Zair Arroyo, Justin Lerma, Darwin Guagua, Hólger y Edwin Quintero, de Independiente del Valle; Luis Fragozo, Gilmar Napa, Jackson Rodríguez, Diogo Baguí, de Emelec; Mateo Viera, de Macará; Kléber Pinoargote, de Barcelona; Jesús Polo de Delfín y Cristopher Zambrano, de Aucas.

Ecuador ya está clasificado al Mundial del 2026. Luego de su participación en las eliminatorias sudamericanas, el equipo volverá a reunirse en octubre: el 10 de ese mes se enfrentará con Estados Unidos y el 14 rivalizará ante México.