Liga (P) vs. U. Católica juegan los octavos de final de la Copa Ecuador por Teleamazonas

Universidad Católica es el gran favorito para imponerse en la serie ante 'La Capira'. El partido de los octavos de final de la Copa Ecuador se juega en la cancha de Teleamazonas, el 1 de octubre.

Liga de Portoviejo se enfrenta con Universidad Católica, por los octavos de final de la Copa Ecuador. El partido se jugará el miércoles 1 de octubre del 2025 y podrá mirarse en la cancha de Teleamazonas, desde las 18:45.

Universidad Católica llegó a esta instancia tras dejar fuera a Rio Aguarico, en un partido que se jugó en dos días y en dos sedes distintas: Shushufindi e Ibarra. En cambio, los manabitas dieron la sorpresa, tras eliminar al Macará, de la Serie A.

Los 'camarattas' llegan al partido tras haber alcanzado su clasificación al hexagonal final, en donde se definirá el título del Campeonato ecuatoriano. En el club quiteño existe la convicción de que la plantilla existente alcanzará para ser protagonista en los dos torneos locales.

El gerente de Universidad Católica, Luis Roggiero, compartió el miércoles 1 de octubre en La Red, sus impresiones sobre el partido.

"Los partidos contra equipos de Segunda representan un reto especial, ya que se debe igualar el nivel a partir de las condiciones y del estilo de juego del rival. El partido de hoy es clave: queremos avanzar en la Copa Ecuador" Luis Roggiero/ gerente de Universidad Católica

En Universidad Católica hay satisfacción por la gestión del DT Diego Martínez y su cuerpo técnico. Reconocen que en el partido ante 'La Capira' se encontrarán con dificultades y con un juego físico del rival, en un contexto de calor y humedad.