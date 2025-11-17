Liga de Quito derrota a Emelec en la semifinal de ida jugada en el estadio Capwell

Jeison Medina (derecha) celebra el tanto de la victoria de Liga de Quito ante Emelec, en el estadio Capwell, el lunes 17 de noviembre del 2025.

Liga Deportiva Universitaria derrotó 2-1 a Emelec, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Ecuador. Los eléctricos se adelantaron con un tanto del defensa peruano Alfonso Barco, a los cinco minutos del partido. Empató Michael Estrada, a los 84 minutos del partido para los albos y al 90+6', Jeison Medina puso el definitivo 2-1 para los universitarios.

Barco fue figura y antifigura de su equipo. El defensor peruano miró la tarjeta roja, a los 50 minutos, tras una revisión del VAR por parte del árbitro Lenin Quiñónez. Los albos intentaron empatar el partido, pero todos sus intentos se estrellaron en una segura defensa de los eléctricos, hasta que llegó el gol de Estrada.

En los minutos adicionales, Medina puso el 2-1 para los albos.

La semifinal de vuelta de la Copa Ecuador se jugará el miércoles 3 de diciembre del 2025, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 19:00. Si los albos empatan, se clasificarán a la final. También si ganan por cualquier marcador.

90+8: Gol de Jeison Medina para Liga El colombiano definió con precisión para imponerse al final. La U se acerca a la final de la Copa Ecuador.

90 +5 : El árbitro descarta un posible penal El árbitro Lenin Quiñónez no concedió un posible penal de Emelec por una mano en el área de Liga de Quito.

90: Se juegan ocho minutos de adición Emelec intenta desnivelar en el marcador. El árbitro Quiñónez concedió ocho minutos de adición en la semifinal de la Copa Ecuador.

84' Gol de Liga de Quito: Michael Estrada El delantero albo hizo una gran acción individual y logra el empate para los universitarios, en el estadio Capwell.

74' Los albos insisten en pos del empate Liga busca por la derecha con los intentos de Bryan Ramírez. Emelec se defiende con fuerza y orden.

64' Emelec desperdicia una buena opción de gol El cuadro eléctrico intenta lastimar a los albos con las transiciones. Sergio Quintero no supo definir un buen contraataque.

51' Expulsado Alfonso Barco de Emelec El jugador peruano recibió la segunda amarilla por una falta sobre Lisandro Alzugaray. Emelec se queda con 10 hombres.

46' Se inicia el segundo tiempo Ya se juega el segundo tiempo entre Emelec y Liga Deportiva Universitaria. Los albos buscan empatar el juego.

45' Final del primer tiempo Se acabó el primer tiempo. Los eléctricos vencen a Liga Deportiva Universitaria, con el solitario gol de Alfonso Barco.

39' Carga de Justin Cuero sobre 'Dida' Domínguez Alexander Domínguez aflojó un balón en el área chica: Justin Cuero se fue con todo, pero se señaló una carga contra el golero.

32' Un juego intenso de ida y vuelta Albos y eléctricos protagonizan un juego de mucha intensidad. Emelec mantiene la ventaja y se defiende con orden.

20' Remate de Alvarado: Liga se acerca El cuadro albo prueba la seguridad de Pedro Ortiz. Liga adelanta las líneas para intentar buscar el empate.

5' Gol de Emelec: Alfonso Barco pone el 1-0 El peruano Alfonso Barco pone la primera del partido, en un inicio de juego frenético. Emelec se adelanta en la primera semifinal.

2' Lisandro Alzugaray remata desviado Liga tuvo la primera: Lisandro Alzugaray remató desviado. La primera clara oportunidad de los albos en el partido.

00' Se inicia el partido en el estadio Capwell El árbitro Lenin Quiñónez da la orden. Ya se juega en el estadio Capwell: primera semifinal entre Emelec y Liga Deportiva Universitaria

Esta es la alineación de la 'U' para el compromiso:

Estos son los titulares del 'Ballet' para el juego: