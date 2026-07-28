Copa Ecuador 2026: fixture, fechas y cruces decisivos de los Octavos de Final

Cotejo entre Universidad Católica vs. Macará, por la fecha 10 de la serie A del fútbol Ecuatoriano, campeonato de la Liga, en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda.Fotos: API / Rolando Enríquez

La Copa Ecuador 2026 Banco del Pichincha entra en su etapa más vibrante con el inicio de los octavos de final, una fase de eliminación directa a partido único que promete emociones intensas en distintos escenarios del país.

Del 29 de julio al 20 de agosto, dieciséis clubes buscarán asegurar su boleto a la siguiente ronda en un torneo que se caracteriza por la impredecibilidad y la paridad entre planteles de distintas divisiones.

El arranque de la llave genera gran expectativa con los estrenos de equipos protagonistas como Independiente del Valle, que recibe a Manta FC, y Liga de Quito, que medirá fuerzas ante CD Leones del Norte.

Por su parte, Barcelona SC protagonizará uno de los duelos con mayor impacto mediático cuando visite a Liga de Portoviejo en el estadio Reales Tamarindos, una plaza tradicionalmente compleja que pondrá a prueba la jerarquía del cuadro torero.

Estos enfrentamientos no solo miden el momento futbolístico de los favoritos, sino también la capacidad de respuesta de los clubes emergentes en instancias de alta presión.

El cuadro de octavos se complementa con cruces que equilibran el certamen entre representantes de Serie A, Serie B y Segunda Categoría. Duelos como Gualaceo SC frente a Macará, Vinotinto FC ante Universidad Católica y CD La Unión contra SD Aucas garantizan dinámicas de juego diversas, donde la disciplina táctica y la efectividad en áreas rivales marcarán la diferencia.

Asimismo, los choques entre Astillero FC con Daquilema FC y Juventud Italiana ante Delfín SC cierran una programación diseñada para mantener el dinamismo competitivo a lo largo de varias semanas.

Con un reglamento que establece la definición directa desde el punto penal en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, el factor mental jugará un rol decisivo en cada eliminatoria.

El formato elimina cualquier especulación sobre la gestión del resultado global, obligando a los directores técnicos a proponer planteamientos valientes desde el silbatazo inicial.

La Copa Ecuador reafirma así su valor dentro del calendario nacional, ofreciendo un camino directo a la gloria continental y consagrando la competitividad del fútbol ecuatoriano.