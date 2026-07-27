Copa Sudamericana 2026: partidos de vuelta de los playoffs para este martes 28 de julio

La Copa Conmebol Sudamericana entra en una etapa de definición crucial este martes 28 de julio del 2026 con la disputa de los partidos de vuelta de los playoffs (dieciseisavos de final). Los equipos buscan definir a los clasificados hacia los octavos de final del certamen internacional, en una jornada donde la efectividad y el manejo de la ventaja conseguida en los duelos de ida serán determinantes.

Uno de los choques destacados de la jornada enfrentará a Tigre y Nacional de Uruguay en el estadio José Dellagiovanna a las 17:00. El conjunto argentino parte con una diferencia muy favorable a su favor tras haber conseguido un contundente triunfo por 3-0 en condición de visitante en Montevideo, lo que obliga al Bolso a buscar una proeza histórica para dar vuelta la eliminatoria.

Más tarde, a las 19:30, Santos recibirá a la Universidad Central de Venezuela en el estadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro). El gigante brasileño dejó casi sentenciada la llave en el primer capítulo al imponerse por 4-1 en territorio venezolano, por lo que buscará certificar su pase ante su público sin pasar grandes sobresaltos.

Ambos compromisos prometen máxima emoción, ya que la diferencia de gol es el único criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global. Si Nacional o UCV logran igualar la serie en los noventa minutos, la clasificación a los octavos de final se definirá de manera directa desde la tanda de tiros penales.

Con el cuadro de octavos de final a punto de completarse, los triunfadores de estas llaves no solo asegurarán su continuidad en la pelea por el título continental, sino que también obtendrán un importante impulso económico y deportivo para encarar la recta final de la temporada internacional.