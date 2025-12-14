Los futbolistas que apuntan al Mundial de la FIFA 2026 y que juegan en equipos ecuatorianos

El campeonato ecuatoriano de fútbol tiene presencia de jugadores que están en la cuenta regresiva para llegar al Mundial. Uno de los jugadores más emblemáticos del torneo local es el defensa central Ricardo Adé, de Liga de Quito. Fue clave en la clasificación de Haití al Mundial.

Haití escribió una de las páginas más emotivas de su historia al asegurar su clasificación directa a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pudo conseguir la clasificación 51 años después con un plantel en el que Adé lideró la defensa.

El zaguero albo fue parte fundamental de la clasificación. Adé desde su llegada a Ecuador ha ganado tres títulos de LigaPro (una con Aucas), una Supercopa Ecuador y una Copa Sudamericana, protagonizará una nueva participación de su seleccionado en la cita mundialista, a la que no asiste desde Alemania 1974, su primera y única vez.

La clasificación se consiguió al vencer 2-0 a Nicaragua, en Willemstad, Curazao, una de las sedes alternas que la Federación Haitiana de Fútbol (FHF) se vio obligada a utilizar, debido a la extrema inseguridad en el país.

En la eliminatoria no pudo ser local en terreno propio. Desde febrero de 2024, el principal escenario deportivo de Haití, el Stade Sylvio Cator, permanece abandonado y bajo el control de las bandas armadas que dominan gran parte de Puerto Príncipe, una realidad que enmarca la clasificación en un contexto de resistencia y resiliencia.

Adé se ilusiona con el Mundial al igual que los panameños que militan en Universidad Católica. José Fajardo y Azarías Londoño tienen listo tique mundialista. Y junto a ellos estuvo Ismael Díaz (hoy en León), quien tuvo un relevante paso por la Chatoleí.