John Yeboah nació en Alemania, pero se siente más ecuatoriano que el encebollado

John Yeboah nació en Hamburgo, Alemania. Fue seleccionado juvenil germano: estuvo en las categorías Sub 14 y Sub 17. Incluso jugó el Mundial juvenil de Indonesia Sub 17 con la camiseta europea. Le marcó un gol a Colombia.

Pero en su casa se comía encebollado. Su madre nació en Milagro y le heredó las costumbres ecuatorianas. ¿La principal? El gusto por el tradicional platillo. Por ello, cuando en el 2023, la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo convocó para la Selección mayor, Yeboah no lo dudó: defendería al equipo de su progenitora.

Por cuestiones del azar y del sorteo del Mundial, Ecuador volverá a enfrentarse con Alemania en la Copa del Mundo. El partido del 25 de junio del 2026 volverá a enfrentar a dos equipos que se vieron, por única vez en la Copa del Mundo de Alemania, que terminó con un 3-0 en favor de los germanos.

John Yeboah fue seleccionado juvenil alemán. Ahora, defiende la camiseta de Ecuador y se encontrará en el Mundial contra su país de nacimiento. EFE

El habilidoso jugador, de 25 años, que ahora milita en el Venezia de Italia, se formó en el Wolfsburgo de la Bundesliga. Incluso debutó en Primera, en el 2018. Sin embargo, fue perdiendo oportunidades. Luego pasó al fútbol de Polonia.

Félix Sánchez Bas fue el primer técnico en convocarlo a la Selección de Ecuador, en el 2023. Pero, el scouting había comenzado años antes, cuando la Ecuafútbol se dedicó a rastrear a jugadores seleccionables para la Tricolor, formados en Europa y de padres ecuatorianos.

Ahora Yeboah es uno más en La Tri. Su capacidad de desborde es fundamental en el esquema de Sebastián Beccacece para el Mundial, en donde se encontrará contra su país de origen.