Jhonatan Narváez gana la etapa tres del Tour de Suiza

¡Grande Lagarto! El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez se convirtió en el ganador de la Etapa 3 del Tour de Suiza, al imponerse al belga Xandro Meurisse. El logro lo consiguió este viernes 19 de junio del 2026.

"Estoy contento de haber logrado la victoria hoy", manifestó el Tricolor al finalizar la carrera. El competidor del UAE sorprendió a Meurisse en los últimos metros de la competencia, al rebasarlo por el lado izquierdo y tomar ventaja.

La carrera de este viernes estuvo acompañada de una fuerte lluvia, sin embargo, el ecuatoriano supo mantener el ritmo, lo que le permitió llegar a la meta en el primer lugar.