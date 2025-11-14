CR7 aplaza su sexto Mundial tras una dura derrota y expulsión ante la selección de Irlanda

La selección portuguesa cayó por 2-0 ante Irlanda, este jueves, 13 de noviembre de 2025, un resultado inesperado que dejó al equipo de Roberto Martínez sin su principal figura para el decisivo partido del domingo.

Cristiano Ronaldo fue expulsado tras la revisión del VAR, complicando así su aspiración de jugar su sexto Mundial, lo que sería un récord histórico en el fútbol.

El conjunto luso llegó al encuentro con la clasificación en la mano, pero los errores defensivos terminaron por condenarlo. Portugal se mantiene líder del grupo F con 10 puntos, y ahora está obligado a vencer a Armenia, ya eliminada, para asegurar el pase directo al Mundial 2026.

La expulsión que cambió todo

Cristiano Ronaldo, que ya disputó los Mundiales 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, vio la roja directa por un codazo dentro del área al irlandes Dara O'Shea, acción que el VAR sancionó sin dudas. Su ausencia supone un golpe duro para Portugal, que dependía de su experiencia y liderazgo en este tramo final de las eliminatorias.

El 'bicho' nunca se había sido expulsado antes con la Selección mayor de Portugal, aunque sí en su etapa de juvenil. Su primera expulsión llegó en abril de 2002, en el Campeonato Europeo Sub 17, por la fase de grupos.

Por otro lado, Irlanda, dirigida por Heimir Hallgrimsson, aprovechó su solidez y estrategia en las dos áreas. Con un destacado Troy Parrot, autor de los dos goles, los irlandeses se mantienen con vida en la lucha por la repesca, aunque sin chances de clasificación directa.

Un partido que se complicó desde temprano

Portugal dominó los primeros minutos con posesión y presión, pero Irlanda golpeó primero al minuto 17. Tras un saque de esquina cerrado, Scales prolongó el balón para que Parrot rematara sin oposición desde el área pequeña, engañando por completo a la zaga portuguesa.

El conjunto luso continuó controlando el juego, pero la ansiedad y el marcador en contra se hicieron notar. Irlanda se mantuvo firme, ganando duelos y cerrando espacios ante un rival que no encontraba caminos claros al arco.

El segundo tanto cayó justo antes del descanso, cuando Parrot marcó con un disparo ajustado al primer palo, lejos del alcance de Diogo Jota. La impotencia portuguesa aumentó en la segunda mitad, especialmente tras la expulsión de Cristiano al minuto 61.

Con media hora restante y un jugador menos, Portugal buscó descontar con insistencia. Aun así, Irlanda supo resistir y ser precisa cuando la oportunidad lo exigía. El partido terminó con 27 remates lusos, pero solo 5 a puerta, evidencia de una noche gris.