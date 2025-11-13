¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa Ecuador? fecha y horario de los partidos

Leonel Quiñónez celebra su gol ante Deportivo Cuenca, en la semifinal de la Copa Ecuador jugada el 13 de noviembre del 2025.

Liga Deportiva Universitaria, Emelec, Cuenca Juniors y Universidad Católica. Uno de estos cuatro equipos conquistará la Copa Ecuador. Los albos se convirtieron en el último equipo en acceder a las semifinales del torneo, que entrega un cupo directo a la Copa Libertadores del 2026.

El calendario de juegos al final de la temporada es apretado. La serie entre Emelec y Liga de Quito comenzará el lunes 17 de noviembre del 2025. Ese día, eléctricos y albos jugarán el partido de ida, a las 19:00, en el estadio Capwell. En cambio, el martes 25 de noviembre, Universidad Católica recibirá en Quito a Cuenca Juniors.

Los cotejos de vuelta se jugarán, una semana después. La 'U' recibirá a Emelec, el 3 de diciembre, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. En tanto, Cuenca Juniors jugará un día antes, el martes 2 de diciembre, ante Universidad Católica.

Los albos tendrán que afrontar el primer partido de la serie ante Emelec sin dos valores clave: Ricardo Adé integra la Selección de Haití en la fecha FIFA, al igual que Gabriel Villamil, que está concentrado con el equipo nacional de Bolivia.

El duelo entre Liga de Quito y Emelec ya tiene antecedentes en la Copa Ecuador. En la edición 2019, los dos tradicionales equipos ya rivalizaron en las semifinales, en partidos de ida y vuelta. La 'U' superó la serie y fue campeón.